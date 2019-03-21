بالفيديو.. شقيقة منفذ هجوم نيوزيلندا: ” يستحق الإعدام “

ولنجتون(صدى):

أعربت أخت الإرهابي الأسترالي، برنتون تارانت، عن رفضها مشاهدة مقطع الفيديو الذي بثه برينتون في أثناء قيامه بمذبحة المسجدين الجمعة الماضية.

وقالت وهي تبكي : “ أعتقد لا أستطيع أن أشاهد أكثر من ذلك… هذا مؤلم ” ، مضيفة : “ أعرف ما يستحقه… هو يستحق حكم الإعدام لما فعله. يؤلمني أن أقول ذلك لأنه من العائلة، لكن لشخص قتل كل هؤلاء الأشخاص فمن العدل أن يستحق نفس النهاية ”.

وتابعت أخت الأسترالي الذي قتل أكثر من ٥٠ مسلماً في مسجدين في نيوزيلندا قائلة : أنه من العائلة لكن شخصاً قتل هذا العدد من الناس يستحق حكم الإعدام. لا أرى له عقاباً آخر.