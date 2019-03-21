” مساعدة منظمات مشبوهة ” .. بلاغ جديد ضد شيرين عبد الوهاب

القاهرة(صدى):

تقدم محامي مصري، اليوم الخميس، ببلاغ عاجل للنائب العام ضد شيرين عبدالوهاب، يتهمها بالتطاول على مصر ونشر أخبار كاذبة.

وتضمن البلاغ: “في الوقت الذي تعمل فيه أجهزة الدولة جميعها على إعادة مصر لدورها الحضاري العالمي وتنظيمها للمهرجانات والمؤتمرات العالمية لتشجيع الاستثمارات وتنمية الاقتصاد عن طريق الدعاية لمصر في كل المحافل الدولية، ومن المعروف أن للفن دوراً فعالاً حيث يعد الفنان سفيراً لبلده ووطنه بالخارج ولكن وللأسف ضربت المدعوة شيرين عبدالوهاب بكل هذه القيم والاعتبارات عرض الحائط وبأسلوب متدني وأثناء إحيائها لحفل غنائي في البحرين أساءت لمصر عندما صرحت أثناء ذلك الحفل بقولها، (أيوة كده أقدر أتكلم براحتي عشان في مصر اللي يتكلم بيتسجن).

كما تضمن: “المدعوة شيرين عبدالوهاب بتصريحها سالف الذكر أساءت لبلدها إساءة بالغة عالمياً وعربياً بخلاف الاستقواء واستدعاء الخارج للتدخل في الشأن المصري بصفة عامة واستدعاء المنظمات الحقوقية المشبوهة التي تعمل ضد مصر وإعطائها مادة للتحدث فيها ونشرها بغية الإساءة للدولة المصرية بالإضافة إلى نشرها لأخبار كاذبة.