طالب يعتدي على زميله بالضرب بمدرسة في الرياض.. والمدرسة ترد

حمود العنزي(صدى):

أبرز مقطع فيديو متداول لحظة اعتداء طالب في المرحلة الابتدائية بإحدى المدارس الأهلية بالرياض على زميله.

وظهر بالمقطع الطالب المعتد وهو يركل زميله مرتين على وجهه؛ وذلك قبل أن يتدخل أحد زملائه ويقوم بسحبه فيما ساعد طالب آخر الطالب المعتدى عليه.

وعن ذلك، أوضحت إدارة المدرسة أن الحادثة وقعت الأحد الماضي، مشيرة إلى أنه تم اتخاذ قرار بفصل الطالب المعتدي مباشرة من المدرسة.

كما تم تحويله إلى لجنة التأديب في وزارة التعليم؛ لاستكمال الإجراءات النظامية.