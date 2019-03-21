ضبط مكتبين يروجان لنشاط المشاركة بالوقت دون تراخيص بجدة

نايف السالم(صدى):

تمكنت الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني ومكتب العمل بمحافظة جدة من ضبط مكتبين يعملان في مجال السياحة ويسوقان لنشاط ” المشاركة بالوقت ” ؛ وذلك دون تراخيص سارية المفعول.

وعن ذلك، أبان محمد العمري، المدير العام للهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني في منطقة مكة المكرمة، أن الهيئة تنفذ حملات تفتيشية متواصلة؛ لضبط الأنشطة التسويقية الفردية أو عبر المكاتب.

حيث تقوم هذه المكاتب بالتسويق لأنشطة سياحية دون ترخيص؛ وذلك لتطبيق العقوبات بحق المنشآت المخالفة، والتي تصل لإغلاق المنشأة وتغريمها حسب النظام.

ونبه ” العمري ” من التعامل مع بعض مسوقي برنامج ” شير تايم ” ، سواء كأفراد أو عبر مكاتب للسفر والسياحة، الذين يوهمون المواطنين والمقيمين بعروض غير حقيقية، وعروض وليال دولية وهمية وغير حقيقية.

كما ناشد المواطنين والمقيمين بالتبليغ عن أي مخالفات، وذلك بالاتصال عبر الرقم 19988 أو بزيارة أحد فروع الهيئة بمناطق المملكة المختلفة، أو عبر موقع الهيئة الإلكتروني.

تجدر الإشارة إلى أنه تم رفع 114 محضرًا للجنة العقوبات خلال الربع الحالي، وأغلقت 3 منشآت وجرى ضبط 15 مخالفة متنوعة لكافة الأنشطة السياحية، كما ألغي ترخيصان أحدهما لوحدة سكنية والثاني لوكالة سفر وسياحة.