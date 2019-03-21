بالصور.. أهم فاعليات واحتفالات المملكة في عطلة نهاية الأسبوع
تشهد عدد من مدن المملكة العديد من المهرجانات والحفلات والفاعليات التثقيفية والترفيهية نهاية الأسبوع والتي ستكون فرصة جيدة للتسوق والترفيه والإستفادة لمعظم الأسر .
وفي هذا السياق نستعرض أهم هذه الفاعليات ، ومنها حفل المطربة “أحلام ” والذي يقام بالرياض في مركز الملك فهد الثقافي اليوم الخميس وغداً الجمعة لما فوق عمر 14 عام .
كما سيقام مهرجان “قلب واحد” ويضم عدد من مشاهير التواصل الإجتماعي من المملكة والإمارات في فندق الإنتركونتيننتال بالرياض بدءً من اليوم وحتى الإثنين المقبل .
وتقام فاعلية زهرة الربيع في جدة وتعتبر من أفضل البرامج الترفيهية العائلية الإستعراضية في الحجاز مول اليوم وغداً الجمعة .
وعلى صعيد الحفلات الغنائية العالمية ، تقام حفلات لأشهر ” الدي جي ” منهم ” عمرو دياب ، وديدماوس ، وأكون ، وبيتبول ” وغيرهم في منتزه لايف بارك بالدمام اليوم الخميس .
ويقام مهرجان القرية التراثية بمحافظة المذنب ، كما تشهد الأحساء فاعلية لتجسيد أصالة المدينة تحاكي التاريخ والتراث ، وفي مكة المكرمة يُقام مهرجان الزهور وهو الأول من نوعه يستعرض الزهور البديعة بمختلف أنواعها .
كما يقام مهرجان الديدحان في سكاكا للبيئة والتراث والترفيه ، بالإضافة إلى مهرجان الطرف للترفيه والثقافة في مركز الصويدرة بالمدينة والمنورة ويضم عروض للصقور .
ابو منار[ عدد التعليقات: 412 ] نشر منذ 42 دقيقة
مركز الملك فهد الثقافي
اسم عريق للعلم والثقافه
سؤالي المغنيه احلام وش عندها من علم وثقافه
غير النهيق ورقص الشياطين
حرام مبنى كلف الملايين وباسم الملك فهد
يعتلي مسرحه المغنيين