بالصور.. أهم فاعليات واحتفالات المملكة في عطلة نهاية الأسبوع

نايف السالم(صدى):

تشهد عدد من مدن المملكة العديد من المهرجانات والحفلات والفاعليات التثقيفية والترفيهية نهاية الأسبوع والتي ستكون فرصة جيدة للتسوق والترفيه والإستفادة لمعظم الأسر .

وفي هذا السياق نستعرض أهم هذه الفاعليات ، ومنها حفل المطربة “أحلام ” والذي يقام بالرياض في مركز الملك فهد الثقافي اليوم الخميس وغداً الجمعة لما فوق عمر 14 عام .

كما سيقام مهرجان “قلب واحد” ويضم عدد من مشاهير التواصل الإجتماعي من المملكة والإمارات في فندق الإنتركونتيننتال بالرياض بدءً من اليوم وحتى الإثنين المقبل .

وتقام فاعلية زهرة الربيع في جدة وتعتبر من أفضل البرامج الترفيهية العائلية الإستعراضية في الحجاز مول اليوم وغداً الجمعة .

وعلى صعيد الحفلات الغنائية العالمية ، تقام حفلات لأشهر ” الدي جي ” منهم ” عمرو دياب ، وديدماوس ، وأكون ، وبيتبول ” وغيرهم في منتزه لايف بارك بالدمام اليوم الخميس .

ويقام مهرجان القرية التراثية بمحافظة المذنب ، كما تشهد الأحساء فاعلية لتجسيد أصالة المدينة تحاكي التاريخ والتراث ، وفي مكة المكرمة يُقام مهرجان الزهور وهو الأول من نوعه يستعرض الزهور البديعة بمختلف أنواعها .

كما يقام مهرجان الديدحان في سكاكا للبيئة والتراث والترفيه ، بالإضافة إلى مهرجان الطرف للترفيه والثقافة في مركز الصويدرة بالمدينة والمنورة ويضم عروض للصقور .