” هيئة الإتصالات ” تكشف سبب حجب تطبيقات الاتصال الصوتي والمرئي لواتساب

عادل الحربي(صدى):

قال محافظ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات عبدالعزيز الرويس إن حجب تطبيقات الاتصال الصوتي والمرئي يتركز على تطبيق ” الواتس أب ” جاء نتيجة عدم تحقيقه المتطلبات التنظيمية، موضحا أن تطبيقات الاتصال الصوتي والمرئي عبر الإنترنت الأخرى متوفرة ومتاحة لطالبي الخدمة بالمملكة.

وأبان الرويس أن هيئة الاتصالات لا تمانع من بيع شرائح البيانات المفتوحة “مسبقة الدفع” ولكن التنظيم والسياسات المطبقة في دول العالم لا تسمح بذلك في الوقت الحالي.

وأكد الرويس عقب افتتاحه المنتدى السنوي لمؤشرات الاتصالات وتقنية المعلومات 2019″ أنه لا لا يوجد أي توجه في الوقت الحاضر لدخول شركات اتصالات جديدة، مشيرا إلى أن هذا الأمر يخضع لدراسة مهمة لمعرفة مدى حاجة السوق لدخول شركة جديدة وفي حال وجد أن السوق بحاجة فسوف يتم تقديم هذا الترخيص وفتح المجال لدخول منافسين جدد.