فنانة خليجية شهيرة تحتضن دمية وتقبلها بتأثر.. ومتابعون ” طفولة متأخرة “

خالد الظفيري(صدى):

واجهت الفنانة الكويتية أبرار ، موجه من الانتقادات من المتابعين عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد ظهورها في مقطع فيديو بمتجر للألعاب.

حيث ظهرت في الفيديو وهي تحتضن دمية وتقوم بتقبيلها مظهرة تأثرها ، كما استعرضت عدداً آخر من الدمى وقامت بحمل بعضها، مشيرة إلى اعتقادها أن كثرة الألعاب في منزل ما يجعلها تصبح مسكونة .

إلا أن هذا عرضها للكثير من الانتقادات القاسية حيث اعتبر بعض المتابعين أن ما فعلته لا يليق بها مشيرين إلى أنها تعاني من أعراض الطفولة المتأخرة.

وكتبوا في تعليقاتهم: “طفولة متاخرة عادي” و”روحي بوسي عيالك” و”ياربي يالسماجة.هي بقواها العقليه يعني فاهمة وعارفة وش قاعدة تسوي…لو جبنا بنت في الابتدائي ماسوت نفس الحركات اتجاه اللعبة”.