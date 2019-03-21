” صحة جدة ” تكشف حقيقة إغلاق غرف العمليات بمستشفى الملك فهد
نفت محافظة في بيان صادر عنها، حقيقة ما تم تداوله من أخبار عن إغلاق غرف العمليات بمستشفى الملك فهد.
وأكدت ” صحة جدة ” أن العمل يجري بشكل اعتيادي بغرف العمليات، كما أنها تعمل على مدار مدار الأربع والعشرين ساعة.
وجاء ذلك على خلفية تداول أنباء عن إغلاق عدد من غرف العمليات بالمستشفى حتى إشعار آخر؛ وذلك بسبب نقص أطباء التخدير.
فهد[ عدد التعليقات: 82 ] نشر منذ 6 دقائق
جهود وزارة الصحه رائعه وجزاهم الله خير
كل يوم نلمس تحسن في العلاج والوقايه من الامراض
الى الامام الله يوفقكم