” صحة جدة ” تكشف حقيقة إغلاق غرف العمليات بمستشفى الملك فهد

نايف السالم(صدى):

نفت محافظة في بيان صادر عنها، حقيقة ما تم تداوله من أخبار عن إغلاق غرف العمليات بمستشفى الملك فهد.

وأكدت ” صحة جدة ” أن العمل يجري بشكل اعتيادي بغرف العمليات، كما أنها تعمل على مدار مدار الأربع والعشرين ساعة.

وجاء ذلك على خلفية تداول أنباء عن إغلاق عدد من غرف العمليات بالمستشفى حتى إشعار آخر؛ وذلك بسبب نقص أطباء التخدير.