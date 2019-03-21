” رونالدو ” يثر اهتمام متابعيه بصورته مع راؤول ميرلش

نواف السالم(صدى):

نشر البرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم نادي يوفنتوس الإيطالي، صورة أثارت انتباه متابعيه على ” انستجرام ” .

حيث شارك ” رونالدو ” جمهور بعض الصور من افتتاح عيادة لزرع الشعر في إسبانيا، ودعا العديد من لاعبي كرة القدم المشهورين للمشاركة في الحفل بهذه المناسبة.

وما لفت أنظار المتابعين في ” الصور ” هو لاعب تشيلسي السابق راؤول ميرلش، حيث ظهر بزي “ غريب ” ، وكان يرتدي سترة طويلة مخططة وحذاء للرياضة.

تجدر الإشارة إلى أن الاختصاصيون في عيادة ” رونالدو ” سيقومون بزراعة الشعر وفقا للتقنيات الحديثة المبتكرة، ويخطط لتوسيع شبكة هذه العيادة.