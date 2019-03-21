الكشف عن ثروة كلوب وراتبه الشهري من ليفربول 

نواف السالم(صدى):

كشفت تقارير عن راتب الألماني يورغن كلوب مدرب فريق ليفربول الإنجليزي، قائلا إن راتبه يقدر بحوالي 7 ملايين جنيه ” 9.25 دولار “.

وأشارت تقارير إلى أن الرقم الفعلي يعتقد أنه أكبر من ذلك بعدما تم تمديد عقده مع الفريق الإنجليزي عام 2016، بعد نحو عام من وصوله إلى “ أنفيلد ”.

وبحسب المعلومات الواردة فإن راتبه السنوي يقتصر على 7 ملايين جنيه إسترليني (9.25 مليون دولار)، فهذا يعني أن دخله الشهري يقدر بحوالي 583333 جنيه (771 ألف دولار)، بينما الأسبوعي يبلغ 134615 جنيه (178 ألف دولار)، وفي اليوم 26923 جنيه (35591 دولار)، وفي الساعة 801.28 جنيه (1060 دولار)، وفي الدقيقة 13.36 جنيه (18 دولار)، وفي الثانية 0.22 جنيه (0.29 دولار)