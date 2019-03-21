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مصرع طالبة بالرياض.. وأحد أقاربها يناشد بوقف تداول الفيديو

مصرع طالبة بالرياض.. وأحد أقاربها يناشد بوقف تداول الفيديو
الرياض(صدى):

كشف أحد أقارب الطالبة سحاب عايض المطيري، لقيت مصرعها، أثناء عودتها من المدرسة بالرياض ، عن تفاصيل حادث تعرضها للدهس من قبل باص المدرسة .

وقال في تصريحات إعلامية ، إن الطفلة نزلت من الباص لإفساح الطريق لزميلاتها، وأثناء صعودها مرة أخرى إلى الباص، لم ينتبه لها السائق ودهسها، وتوفيت في الحال ، وتم القبض على السائق .

وناشد قريب الطالبة ، المغردين وقف تداول مقطع فيديو للطفلة، وهى مضرجة في دمائها على وسائل التواصل الاجتماعي، مراعاة لمشاعر العائلة التي لا تتحمل هذه الواقعة.


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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 1434 ] نشر منذ 36 دقيقة

انا لله وانا اليه راجعون الله يرحمها ويصبر اهلها

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