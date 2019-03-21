بالفيديو.. أب غارم يعرض طفلته للبيع
في أبشع عملية بيع عبر الإنترنت ، أقدم أب صيني على بيع ابنته البالغة من العمر عام واحد بحجة سداد ديونه التي تراكمت عليه مقابل مبلغ مالي قدره 6800 جنيه استرليني .
وكشفت صحيفة “ديلي ميل ” البريطانية أن الأب الشاذ عاطل عن العمل واستدان للكثيرين بسبب لعب القمار ، مشيرة إلى أن والدة الطفلة كشفت خطته الخبيثة بعد أن سمعته يُهاتف المشتري لتبلغ الشرطة على الفور .
وتمكنت الشرطة من احضار الطفلة يوم الجمعة الماضية لتستعيدها والدتها ، فيما يوجه الأب المدعو “جيانغ “تهمة الإتجار بالبشر .
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 69780 ] نشر منذ 28 دقيقة
اعوذ باالله من حاله ,,
احمدمحمد[ عدد التعليقات: 1434 ] نشر منذ 23 دقيقة
الله لايبلانا