بالفيديو.. أب غارم يعرض طفلته للبيع

بكين(صدى):

في أبشع عملية بيع عبر الإنترنت ، أقدم أب صيني على بيع ابنته البالغة من العمر عام واحد بحجة سداد ديونه التي تراكمت عليه مقابل مبلغ مالي قدره 6800 جنيه استرليني .

وكشفت صحيفة “ديلي ميل ” البريطانية أن الأب الشاذ عاطل عن العمل واستدان للكثيرين بسبب لعب القمار ، مشيرة إلى أن والدة الطفلة كشفت خطته الخبيثة بعد أن سمعته يُهاتف المشتري لتبلغ الشرطة على الفور .

وتمكنت الشرطة من احضار الطفلة يوم الجمعة الماضية لتستعيدها والدتها ، فيما يوجه الأب المدعو “جيانغ “تهمة الإتجار بالبشر .