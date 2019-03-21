ريناتو سانشيز: لست سعيدا وأفكر بالرحيل عن بايرن ميونخ

نواف السالم(صدى):

أكد لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي بايرن ميونخ الألماني، البرتغالي ريناتو سانشيز، في تصريحات إعلامية ، أنه يفكر بالرحيل عن عن الفريق نهاية الموسم ، مٌشيراً ،إلى أنه ليس سعيداً لأنه لا يتم السماح له باللعب رغم أنه يعمل كثيراً .

وأضاف سانشيز ، أنه يجب عليه الانتباه للأفضل له خاصة وأنه يريد اللعب .

وخلال فترة العطلة الشتوية أبدى فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، رغبته في ضم اللاعب، ولكن مدرب بايرن ميونخ، نيكو كوفاتش، رفض الاستغناء عنه.

وكان سناشيز في 2016 أحد المواهب الرائعة وانتقل إلى فريق بايرن ميونخ قادماً من بنفيكا البرتغالي مقابل 35 مليون يورو.

ويظل اللاعب مرتبطاً بعقد مع بايرن ميونخ حتى 30 يونيو 2021.