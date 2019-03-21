” الجمارك ” توفر وظائف موسمية شاغرة لطلاب جامعة الحدود الشمالية
أعلنت الهيئة العامة للجمارك السعودية توفر 75 وظيفة شاغرة موسمية في منفذ جديدة عرعر خلال فترة التدريب والعمل التي تستمر لمدة 60 يوماً لطلاب جامعة الحدود الشمالية خلال موسم حج 1440هـ .
ودعت الجمارك الطلاب الراغبين في الالتحاق بالوظائف الموسمية ومن تنطبق عليهم الشروط التقديم عن طريق الرابط الالكتروني هنا .
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 69771 ] نشر منذ 19 دقيقة
موفقين خير ,,
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 69771 ] نشر منذ 19 دقيقة
موفقين خير ,,
،،؛**”””سهم”””**؛،،😀[ عدد التعليقات: 3909 ] نشر منذ 15 دقيقة
فرصة لشغل وقت الشباب
،،؛**”””سهم”””**؛،،😀[ عدد التعليقات: 3909 ] نشر منذ 15 دقيقة
فرصة لشغل وقت الشباب