” الجمارك ” توفر وظائف موسمية شاغرة لطلاب جامعة الحدود الشمالية 

عرعر(صدى):

أعلنت الهيئة العامة للجمارك السعودية توفر 75 وظيفة شاغرة موسمية في منفذ جديدة عرعر خلال فترة التدريب والعمل التي تستمر لمدة 60 يوماً لطلاب جامعة الحدود الشمالية خلال موسم حج 1440هـ .

ودعت الجمارك الطلاب الراغبين في الالتحاق بالوظائف الموسمية ومن تنطبق عليهم الشروط التقديم عن طريق الرابط الالكتروني هنا .