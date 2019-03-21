سميرة توفيق.. قريبا في جلسات غنائية للمرة الأولى
تستعد مطربة البادية الأولى الفنانة ” سميرة توفيق ” أن تطل على جمهورها العربي، في جلسات غنائية مسجلة تحت عنوان ” أوتار سعودية ” ، والتي تم تسجيلها مؤخرًا في المملكة لأول مرة.
وبحسب المعلومات الواردة فإن سميرة توفيق تقدم باقة من الوصلات بطابع سعودي أصيل ومميز، من خلال كلمات وألحان عمالقة الشعراء والملحنين، كإبراهيم خفاجي وطارق عبد الحكيم وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز آل سعود، والأمير عبدالله الفيصل، ولم يتم تحديد القناة الناقلة وموعد بث الجلسات، والتي ربما تكون خلال عيد الفطر المبارك.
ومن المتوقع أن تزور ” حسناء البادية ” جمهورها في المملكة، ومن المقرر أن تستضيفها هيئة الترفية قريبًا لإحياء حفلات في مختلف مناطق المملكة، وخاصة أنها تحظى بشعبية كبيرة من البادية والحاضرة في المملكة والخليج العربي.
سالم[ عدد التعليقات: 229 ] نشر منذ 23 دقيقة
اهم شي خلوها تغمز
وخلوها قبل لا تغني تترحم على شيابنا اللي سدحتهم وحاست بيوتهم بغمزتها
الله يرحمهم ويغفر لهم
abdul[ عدد التعليقات: 1663 ] نشر منذ 22 دقيقة
احلي مافي الخبر انها ما بتظهر في شهر الصيام. ويا ليت يعاملون جميع الطقاقين والمهرّجين والمفسدين من كلا الجنسين نفس المعاملة ويحجبوهم عن التلفاز طوال شهر رمضان.
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 69771 ] نشر منذ 15 دقيقة
بشروا داوود الشريان ..
,, يعطيكم البشاره ,,