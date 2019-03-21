سميرة توفيق.. قريبا في جلسات غنائية للمرة الأولى

الرياض(صدى):

تستعد مطربة البادية الأولى الفنانة ” سميرة توفيق ” أن تطل على جمهورها العربي، في جلسات غنائية مسجلة تحت عنوان ” أوتار سعودية ” ، والتي تم تسجيلها مؤخرًا في المملكة لأول مرة.

وبحسب المعلومات الواردة فإن سميرة توفيق تقدم باقة من الوصلات بطابع سعودي أصيل ومميز، من خلال كلمات وألحان عمالقة الشعراء والملحنين، كإبراهيم خفاجي وطارق عبد الحكيم وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز آل سعود، والأمير عبدالله الفيصل، ولم يتم تحديد القناة الناقلة وموعد بث الجلسات، والتي ربما تكون خلال عيد الفطر المبارك.

ومن المتوقع أن تزور ” حسناء البادية ” جمهورها في المملكة، ومن المقرر أن تستضيفها هيئة الترفية قريبًا لإحياء حفلات في مختلف مناطق المملكة، وخاصة أنها تحظى بشعبية كبيرة من البادية والحاضرة في المملكة والخليج العربي.