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فتح باب القبول لطالبي الالتحاق بالخدمة العسكرية لعام 1440

فتح باب القبول لطالبي الالتحاق بالخدمة العسكرية لعام 1440
الرياض(صدى):

أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية عن فتح باب القبول والتسجيل لطالبي الالتحاق بالخدمة العسكرية للعام الهجري 1440هـ على رتبة (جندي) بالمديرية العامة لكلية الملك فهد الأمنية، اعتباراً من يوم الأحد الموافق 17 / 7 / 1440 هـ .

وللتسجيل على الوظائف عبر بوابة (أبشر – توظيف) على الرابط هنا .


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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 69771 ] نشر منذ 21 دقيقة

رحم الله من قال :

,, هذي ميادين البطولة لا تزل .. مفتوحة الأبواب للأبطال ِ ,,

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