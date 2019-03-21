فتح باب القبول لطالبي الالتحاق بالخدمة العسكرية لعام 1440
أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية عن فتح باب القبول والتسجيل لطالبي الالتحاق بالخدمة العسكرية للعام الهجري 1440هـ على رتبة (جندي) بالمديرية العامة لكلية الملك فهد الأمنية، اعتباراً من يوم الأحد الموافق 17 / 7 / 1440 هـ .
وللتسجيل على الوظائف عبر بوابة (أبشر – توظيف) على الرابط هنا .
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 69771 ] نشر منذ 21 دقيقة
رحم الله من قال :
,, هذي ميادين البطولة لا تزل .. مفتوحة الأبواب للأبطال ِ ,,