سعودي أم فلسطيني.. خلاف حول صاحب صورة رافع السبابة بحادث نيوزيلندا

نايف السالم(صدى):

تضاربت الأنباء حول حقيقة صورة رافع السبابة التي أصبحت أيقونة شهداء الحادثة الإرهابية بمسجد نيوزيلندا ، حيث قال البعض أنها للمواطن محسن الحربي ، فيما أكد آخر أنها تخص الفلسطيني خالد الجمال .

حيث أكد الدكتور فراس الحربي أن الصورة المتناقلة تعود لوالده محسن الحربي المتوفى في الحادثة الإرهابية، وقال في تغريدة على حسابه في ” تويتر ” : الصورة لوالدي رحمه الله الذي كان مصابًا بالسرطان، عرفته من ساقه وعينيه وجبينه، للأسف أشغلتم أنفسكم كثيرًا هل هو أم لا؟.

فيما أجرت صحيفة نيوزيلند لقاء مصور مع الفلسطيني خالد الجمالي ، أكد خلاله ، أن ما تناقلته وسائل الإعلام عن الصورة ونسبتها للمتوفى السعودي غير صحيح، وأن الصورة تعود له؛ حيث لا يزال حيًّا، وشاهدها بعد تلقيه العلاج وخروجه من المستشفى.

ورورى الفلسطين خالد الجمال تفاصيل الحادث ، مشيراً إلى أنه تقابل مع القاتل وجهًا لوجه في مسجد النور؛ لكنه لم يقتله، وقام بقتل شخص آخر بجانبه، ثم استدار وفتح النار في اتجاهات مختلفة.

وأوضح إلى أنه تمكن من الهرب من نافذة المسجد وأصيب في ركبته من الزجاج المتطاير بفعل إطلاق النار الكثيف.