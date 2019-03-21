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يوفنتوس يبتعد عن أمريكا لتجنب اعتقال ” رونالدو “

يوفنتوس يبتعد عن أمريكا لتجنب اعتقال ” رونالدو “
طلال الغامدي(صدى):

قام منظمو بطولة كأس الأبطال الدولية الودية التي تقام كل صيف، بوضع فريق ” يوفنتوس ” في المجموعة التي ستخوض المسابقة في آسيا.

وبإتخاذ هذا القرار، لم يعد هناك خطر بأن يتعرض مهاجم الفريق الإيطالي كريستيانو رونالدو للاعتقال في الولايات المتحدة أو أن يخوض ” اليوفي ” البطولة بدون نجمه.

حيث تُعد المشكلات القضائية التي يواجهها مهاجم الفريق الإيطالي كريستيانو رونالدو، كانت عنصراً حاسماً في قرار منظمي البطولة بوضع ” يوفنتوس ” في المجموعة التي ستلعب في آسيا بدلاً من الولايات المتحدة.

تجدر الإشارة إلى أن ” رونالدو ” يواجه اتهامات من جانب عارضة أزياء أمريكية تدعى كاثرين مايورغا، تقول إنه اغتصبها في 2009 بمدينة لاس فيغاس الأمريكية، مشيرة إلى أنه اشترى صمتها بمبلغ 375 ألف دولار.


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