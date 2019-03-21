5 فوائد لا تعرفيها عن ” البطاطا “

متابعة- أميرة خالد(صدى):

على الرغم من أن البطاطا شهيرة بالسعرات الحرارية العالية مما يجعل الكثير يلجأ إلى تناولها خاصةً في فصل الشتاء ، إلا أن خبراء التغذية كشفوا عن فوائد أخرى لا غنى عنها للأطفال والكبار .

وأكد موقع ” “healthline”أن البطاطا تمتاز بخمس فوائد يحتاج إليها الجسم بشكل أساسي ولا تجتمع إلا في ثمرات وخضراوات قليلة، وتأتي في مقدمتها تقوية الجهاز المناعي والحد من الأمراض ، وإمداد البشر بالكولاجين اللازم لمقاومة التجاعيد خاصةً وأنها تحتوي على مضادات الأكسدة .

كما تعمل البطاطا على تقوية العظام ومنع هشاشتها ، وتعتبر من الأطعمة اللذيذة والمفيدة للأطفال خاصةً وأنها تساعد على صحة المخ والعقل .