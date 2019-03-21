امرأة تشنق عريسها بشهر العسل

القاهرة(صدى):

أقدمت فتاة تبلغ من العمر 24 عامًا، على قتل عريسها المجبرة على الزواج منه بشهر العسل؛ وذلك بمساعدة شقيقها ونجل عمها بعد أيام قليلة من الزواج.

وعن التفاصيل، اتفقت الزوجة مع شقيقها ونجل عمها على التخلص من الزوج المجبرة عليه، حيث سهلت لهم دخول الشقة وأنهوا حياة الزوج شنقًا.

ثم قام المتهمين بتكبيل العروس وقيدوها بالحبال وسرقوا المضوغات الذهبية؛ ليوهموا الجميع أن الجريمة تمت بغرض السرقة ويبعدوا الشبهات عنهم.

وقامت الجهات الأمنية بإجراء تحقيقاتها، لتدعي الزوجة أن ملثمون اقتحموا الشقة و قتلوا زوجها أثناء مقاومتهم وسرقوا شبكتها، وقيدوها وفروا هاربين.

واشتبه رجال الأمن في الزوجة وضعها تحت الملاحظة، وبمواجهتها بما توصلت إليه التحريات من معلومات، انهارت واعترفت بارتكابها الجريمة بمساعدة وشقيقها ناصر ونجل عمها

وكانت الجريمة قد وقعت عام 2014، واستمرت الدعوى منظورة أمام المحكمة جنايات الزقايق ، حتى أصدرت قرارها أمس بإحالة أوراق الزوجة وشقيقها للمفتي؛ لأخذ الرأي الشرعي في إعدامهم.