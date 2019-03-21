العسيري يُهنئ سعيد القحطاني بمناسبة تخرجه من الأمن العام

الرياض(صدى):

تقدم العسيري بالتهنئة والتبريكات لسعيد القحطاني بمناسبة تخرجه من الدورات التأهيلية للأمن العام لسنة 1440هـ.

ودعا العسيري لسعيد القحطاني بدوام النجاح والتفوق في حياته العلمية والعملية، سائلاً الله عزَّ وجل أن ينفع بهِ الدين والوطن، وأن يكون أحد المشاركين في نهضة المملكة.

وكان صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، وزير الداخلية، قد رعى مؤخراً في الرياض حفل تخريج الدورات التأهيلية للأمن العام لسنة 1440هـ، والبالغ عددهم 2393 خريجًا من مدن تدريب الأمن العام في مناطق الرياض والشرقية والقصيم.