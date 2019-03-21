9 جنسيات ممنوعة من ركوب الخطوط الكويتية 

خالد الظفيري(صدى):

رددت وسائل إعلام عربية وخليجية معلومات عن منع 9 جنسيات من ركوب طائرات الخطوط الجوية الكويتية، وهبوطها في مطار الكويت “ ترانزيت ” ، بحسب ما أعلنه رئيس مجلس إدارة إدارة مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية يوسف الجاسم.

ووفقا للمعلومات الواردة فإن الجنسيات التي تحتاج موافقة أمنية مسبقة هي: “اللبنانية، السورية، العراقية،الإيرانية، الأفغانية، الباكستانية، اليمنية، البنغالية، كوريا الشمالية”، إضافة إلى أن الجنسية الإسرائيلية، ممنوعة منعاً باتاً من دخول الكويت أو ركوب الخطوط الكويتية، حتى إذا كان يحمل جنسية أوروبية”.

ويأتي المنع من السلطات الأمنية، حيث أنه لن يتم السماح لهم، إلا بالتنسيق مع وزارتي الداخلية والخارجية.