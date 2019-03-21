أخصائية تغذية تكشف عن أطعمة تسهل الولادة الطبيعية 

متابعة- أميرة خالد(صدى):

أوضحت أخصائية التغذية، عبير أبو رجيلي، أنّ “التقيّد بنظام غذائي صحّي طوال فترة الحمل ليس وحده المهمّ، مشيرة إلى أنّ التركيز على أطعمة معيّنة، خصوصاً في الشهر التاسع، قد يؤدي دوراً ملحوظاً في تشجيع الولادات الطبيعية وتسهيلها”.

ولفتت أبو رجيلي إلى أهمّ المأكولات المعنيّة بهذا المجال منها التمر، الباذنجان، التوابل، البقدونس، التوت، الأناناس، عرق السوس الأسود، القرفة.

وشددت أبو رجيلي على “التركيز باعتدال على هذه الأصناف الغذائية فور بلوغ الشهر التاسع من الحمل لتعزيز فرصة الولادة الطبيعية وتسهيلها، خصوصاً أنها لا تُغيّر شكل الجسم ولا تترك آثاراً جانبية كما هو حال الولادة القيصرية”.

وأبانت أنّ النظام الغذائي يؤثر بشكل كبير في الصحّة ومختلف أعضاء الجسم، لذلك يجب عدم الاستهتار إطلاقاً بالمأكولات التي يتمّ وضعها في الأطباق اليومية، مطالبة، بـ”الانخراط في أي نشاط بدني بعدما ثبُت أنّ الحركة قد تخفّض مدة البقاء في غرفة الولادة، وتساعد على تحمّل الأوجاع، وتُسهّل القدرة على دفع الطفل إلى الخارج، والأهمّ أنها تقلّل خطر الولادة المُبكرة”.