بالفيديو.. ” جاكور ” توضح الوضعية الأمثل للقيادة

لندن(صدى):

كشفت شركة تصنيع السيارات جاكور عن الوضعية الصحيحة للقيادة لضمان السلامة والتحكم الكامل في بضع دقائق من الجلوس الصحيح .

ووجه الدكتور ستيف إيلي، المدير الطبي للشركة ثلاث نصائح لقائدي المركبات ، الأولي هي خطوة بسيطة تتمثل في إزالة جميع الأشياء الموجودة في الجيوب لأنها ستؤثر بالتأكيد على وضعية القيادة الصحيحة بالنسبة لك ، مشيراً إلى معظم السيارات الحديثة تتميز بأماكن مخصصة للأغراض التي تحملها كل يوم .

أما النصيحة الثانية فهي التأكد من أن ظهرك مستقيم وعمودي على قاعدة العجلات مع استمرار ملامسة ظهرك بالكامل للمقعد، وبالإضافة إلى ذلك، يجب أن يكون رأس المسند وأعلى رأسك متساويين في الطول .

أما النصيحة الثالثة، يجب ثني الركبتين والمرفقين بشكل بسيط للتحكم في الدواسات وعجلة القيادة، وعندما تقوم بتدوير العجلة، يجب أن يظل كتفين ملامسين لظهر المقعد ، مؤكداً أن تطبيق هذه القواعد البسيطة يوفر الراحة والثقة .