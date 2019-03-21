الذهب يصعد لذروة 3 أسابيع بعد قرار مركزي أمريكا

وكالات(صدى):

ارتفع الذهب إلى أعلى مستوياته في ثلاثة أسابيع اليوم الخميس مع استبعاد مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أي رفع لأسعار الفائدة في العام الحالي،في حين أذكى الخفض المفاجئ لتوقعات النمو الأمريكي المخاوف المرتبطة بالتباطؤ الاقتصادي العالمي.

وبلغ البلاديوم مستوى قياسيا مرتفعا بدعم من نقص طويل الأمد في المعروض بالسوق. وبحلول الساعة 0625 بتوقيت جرينتش، كان السعر الفوري للذهب مرتفعا 0.5 بالمئة إلى 1318.31 دولار للأوقية (الأونصة)، بعدما لامس أعلى مستوياته منذ 28 فبراير شباط عند 1319.02 دولار للأوقية في وقت سابق من الجلسة.

وصعد سعر الذهب في العقود الأمريكية الآجلة 1.3 بالمئة إلى 1318.40 دولار للأوقية.