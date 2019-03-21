المذيعة مهيرة عبدالعزيز تشارك رامز جلال برنامج مقالب رمضان

القاهرة(صدى):

ينتظر الجمهور العربي مفاجآت مقالب الفنان رامز جلال في شهر رمضان كل عام ، ورغم أن أن الكثير من النجوم يتكرر وجودهم في معظم المقالب إلا أن مصادر مقربة من فريق عمل البرنامج كشفت أنه يعتزم الإيقاع بنجوم آخرين في فخه هذا العام .

وأكدت التسريبات أن “رامز جلال” يستهدف دنيا سمير غانم ومدحت شلبي ، وعلى ربيع ، ومصطفي خاطر ، ومطرب أغنية “ديسباسيتو” الشهيرة .

كما يعتزم الإيقاع بالفنانة ” رانيا يوسف ” خاصةً بعد الضجة الكبيرة التي تسبب فيها فستانها في مهرجان القاهرة السينيمائي .

وكشفت التسريبات أن التصوير سيتم في أندونيسيا لمناسبتها لخطة المقلب بينما ستشاركه الإعلامية ” مهيرة عبد العزيز ” حيث تستدعي النجوم لتصوير مقابلة معهم، ثم تبدأ رحلة الضحية مع رامز جلال .