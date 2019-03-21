العامة للحبوب تطرح مناقصة لاستيراد 720 ألف طن شعير علفي

الرياض(صدى):

أعلنت المؤسسة العامة للحبوب اليوم عن مناقصتها الاولى لهذا العام 2019 م لاستيراد كمية 720.000 طن شعير علفي للتوريد خلال الفترة ” مايو- يونيو2019م “، موزعه على 12 باخرة بواقع 10 بواخر لموانئ المملكة على البحر الاحمر و باخرتين لموانئ المملكة على الخليج العربي.

وبين معالى محافظ المؤسسة المهندس أحمد بن عبد العزيز الفارس،أن المناقصة تأتى امتداداً لخطة المملكة في تغطية الطلب المحلي من الشعير العلفي والمحافظة على المخزون الاستراتيجي منه.