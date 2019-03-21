تبديل البطارية لا يسبب عطل لكمبيوتر السيارة

أميرة خالد(صدى):

يحتوي كمبيوتر السيارة على ذاكرتين او برنامجين أحدهما ” ذاكرة دائمة ” ، تحتوي على برنامج السيارة الأساسي الذي يتحكم بكل تفاصيل السيارة.

فمن المستحيل أن يصاب هذا الكمبيوتر بعطل إلا بواسطة كمبيوتر خارجي يوصل عليه ويغير باعدادات، مثل مايفعل الراغبون بتعديل السيارات عند تبديل الجير اليدوي بالاوتوماتيك.

أما الكمبيوتر الثاني فهو ” ذاكرة مؤقتة ” مكتسبة وهي الذاكرة التي يقراها الكمبيوتر من عمليات سير السيارة وعلى أساسها يبرمج عمل السيارة بالكامل، مثل ” عداد الرحلات كمبيوتر الرحلات TRIP ” .

وفي هذا السياق، يتوارد لدى السائق دائمًا سؤال متكرر عما إذا كان تبديل البطارية يسبب عطل للكمبيوتر أم لا، فعند تبديل بطارية السيارة تبقى الذاكرة الدائمة وتمحى الذاكرة المؤقته ” في بعض السيارات وليس كلها “.

وبمجرد سير السيارة 50 او 100 كم الكمبيوتر يسترجع الذاكرة المؤقتة الخاصة به تمامًا وتعود السيارة لطبيعتها ماعدا ” الساعة والراديو إلا في بعض السيارات ” .

أي أنه لا يوجد خوف اذا وجد اختلاف في السيارة بسيط اذا ابدلت البطارية لانك سوف تستعيد اليًا كل مايلزمها، ولكن هناك بعض السيارات في طريقة خاصة لتبديل البطارية؛ لأن تصميمها يعتبر أن فك البطارية محاولة لسرقة السيارة.

ففي هذه الحالة بمسح كود المفتاح ويمسح الاكواد المسجلة، هذا الوضع الطبيعي لكل السيارات اذا تبدلت بطاريتها بشكل سليم؛ لأن الخطأ في تبديل البطارية لا يؤثر على الذاكرتين.

أما في حالة تبديل البطارية الخطأ يتلف المعالج الخاص بالكمبيوتر، ففي بعض أنواع السيارات إذا غيرنا البطارية أو أجرينا اصلاحات بدائرتها الكهربائية، سنكون بحاجة لبرمجة وهي مهمة بسيطة ومعلومة للجميع، وهي فتح الكونتاك لمدة 30 ثانية واغلاقه ثلاث مرات ثم تشغيل السيارة.