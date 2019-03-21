النفط عند أعلى مستوياته في 2019 وسط تخفيضات ” أوبك “

وكالات(صدى):

وصلت أسعار النفط إلى أعلى مستوياتها حتى الآن لعام 2019 حيث تراجعت الأسواق العالمية وسط تخفيضات في الإمدادات بقيادة العقوبات المفروضة على نادي منتج أوبك والحكومة الأمريكية ضد إيران وفنزويلا.

هذا وارتفعت عقود خام برنت إلى 68.64 دولار للبرميل، بزيادة 14 سنتا، أو 0.2% من إغلاقها الأخير.

كما سجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط في الولايات المتحدة أعلى مستوى في نوفمبر 2018 عند 60.27 دولار للبرميل الخميس.