دراسة تحذر من ” زائر خبيث ” أثناء العمل ليلا

موسكو(صدى):

حذرت دراسة بحثية حديثة من مخاطر العمل الليلي خاصة ًعلى النساء ، مؤكدة نه يسبب أمراض خطيرة ومنها المرض الخبيث نتيجة للتأثير السلبي على خلايا الجسم .

وقال الباحث الرئيسي للدراسة التي أجرتها جامعة موسكو ” بوليكتوف” رئيس قسم النوم : أي تبديل لأوقات «مملكة النوم» باستخدام المنبهات وغيرها من المنتجات التي تجبرنا على الصحو في أوقات النوم الطبيعية ، يؤدي إلى إرهاق خلايا الجسم وإحداث خلل في عملها ويسبب السرطان .

كما أكدت البيانات الطبية أن العمل اليلي له مخاطر كبيرة على النساء ويؤدي إلى ارتفاع خطر الإصابة بسرطان الثدي بنسبة 40% لدى الممرضات وبنسبة 70% لدى مضيفات الطيران .