بالفيديو.. تفاصيل اختراق ” واتس آب ” سمر المقرن من قبل مغربي
أعلنت الروائية والصحفية سمر المقرن، عن تعرض حسابها في تطبيق ” واتس آب ” للاختراق من قبل شخص مغربي الجنسية.
ونشرت المقرن مقطع فيديو أوضحت خلاله أن المخترق استخدم حسابها لطلب أموال من جهات الاتصال المضافة لديها، وعمد إلى اختراق عدد من الحسابات عن طريقها.
وأوضحت أنها اتخذت الإجراءات الأمنية اللازمة عبر تقديم بلاغ من خلال تطبيق ” كلنا أمن ” .
وأشارت إلى أنها استعادت حسابها بمساعدة من أحد المغردين، كان قد قدم لها الدعم في استعادة حساب ” تويتر ” قبل 3 سنوات.
httpV://youtu.be/HIG3DE3DINo
ابو عمار[ عدد التعليقات: 24402 ] نشر منذ 46 دقيقة
وانت يا سمر ما عندك الا هالصوره القديمه
ايش خكاية المغاربه مع الخليجيين وطلبهم الاموال
قبل فتره كويتيه طلبو منها اموال وارسلتها لهم معتقده انه صديقتها
المفروض تتصل في صديقك قبل تحويل الاموال
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 69756 ] نشر منذ 42 دقيقة
العني خاكسه لا ترحمينه واقيمي عليه الحجه ، دامك عرفتيه ,,
احمدمحمد[ عدد التعليقات: 1388 ] نشر منذ 24 دقيقة
طيب بيجيبوه من المغرب