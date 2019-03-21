بالفيديو.. تفاصيل اختراق ” واتس آب ” سمر المقرن من قبل مغربي

أميرة خالد(صدى):

أعلنت الروائية والصحفية سمر المقرن، عن تعرض حسابها في تطبيق ” واتس آب ” للاختراق من قبل شخص مغربي الجنسية.

ونشرت المقرن مقطع فيديو أوضحت خلاله أن المخترق استخدم حسابها لطلب أموال من جهات الاتصال المضافة لديها، وعمد إلى اختراق عدد من الحسابات عن طريقها.

وأوضحت أنها اتخذت الإجراءات الأمنية اللازمة عبر تقديم بلاغ من خلال تطبيق ” كلنا أمن ” .

وأشارت إلى أنها استعادت حسابها بمساعدة من أحد المغردين، كان قد قدم لها الدعم في استعادة حساب ” تويتر ” قبل 3 سنوات.

httpV://youtu.be/HIG3DE3DINo