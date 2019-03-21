شروط إعطاء الأولوية في الحصول على قروض المطلقات والأرامل

عادل الحربي(صدى):

أكدت مصادر مطلعة أنه لابد من إتمام شروط التقديم، على المنتج التمويلي للمطلقات والأرامل ” كنف ” ، وإنهاء إجراءاته، فقط ،من أجل إعطاء الأولوية في الحصول على القرض.

وبلغ عدد المتقدمات لمنتج ” كنف ” الذي أطلقه بنك التنمية الاجتماعية قبل يومين، 2000 متقدمة أكملن شروط التقديم على المنتج.

ويستهدف ” كنف ” الفئات الأشد حاجة من الأرامل والمطلقات، من خلال منحهن تمويلًا لمساعدتهن على تحمل تكاليف الحياة ، يصل إلى 30 ألف ريال من دون فوائد أو رسوم.

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