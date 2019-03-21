طفلة تصاب باضطراب نفسي بعد إجبارها على العمل بالدعارة

أبوظبي(صدى):

باشرت محكمة الجنايات في دبي محاكمة رجلان وامرأة، بتهمة استغلال طفلة 15 عاماً ، وإيهامها بتشغيلها في صالون نسائي ليستغلوها بعد ذلك في أعمال الدعارة.

وأصيبت الطفلة باضطراب نفسي بعد هتك عرضها، عملت شرطة دبي على علاجها منه، حيث أحيلت إلى مركز رعاية نفسية لإخضاعها للعلاج اللازم.

ووجهت النيابة العامة إلى المتهمين ارتكاب جناية الاتجار في البشر، كما وجهت للمتهم الأول جناية هتك العرض بالرضا، ووجهت إلى امرأة أخرى ارتكاب جناية العلم بوقوع جريمة اتجار في البشر دون إبلاغ السلطات.

و أفاد تقرير طبي بحالة الفتاة بأنها مصابة باضطراب ذهني حاد، وظهرت عليها أعراض العصبية الزائدة والقلق والخوف، فضلاً عن قيامها بتصرفات غير طبيعية مثل خلع ملابسها فخضعت للرعاية اللازمة حتى تحسنت حالتها.