قيادي بحركة فتح: حماس تحولت إلى جهاز أمني إسرائيلي بأموال الحمدين

طلال الضوي(صدى):

كشف القيادي في حركة فتح حازم أبو شنب، أن حماس تحولت إلى جهاز أمني لحماية الاحتلال الإسرائيلي بفضل أموال تنظيم الحمدين.

وأوضح أبو شنب في تصريحات تلفزيونية، أن رئيس لجنة الإعمار القطرية ، يقوم بنقل الأموال بالتنسيق مع مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو شخصياً.

وأضاف: ” إن المندوب القطري يحصل على توقيعات وبصمات مقاتلي وأعضاء حماس لكي يسلمها للشاباك الإسرائيلي حتى يصرف له 100 أو 200 دولار ” .

وأشار إلى أن المال الذي يأتي من الدوحة إلى حماس عبر دولة الاحتلال الإسرائيلي حوَّل حماس من فصيل مقاوم إلى جهاز أمني لحراسة المحتل الإسرائيلي.

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