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تحذير من سماسرة يزعمون استقدام ” الإثيوبيات ” قبل رمضان

تحذير من سماسرة يزعمون استقدام ” الإثيوبيات ” قبل رمضان
عبدالعزيز القثامي(صدى):

أكد رئيس لجنة الاستقدام بغرفة الطائف جمال الزهراني أنه حتى الآن مازال التنفيذ لاستقدام العاملات الإثيوبيات متعثراً لعدة أسباب.

وحذر الزهراني المواطنين من دفع أي مبالغ لمكاتب الاستقدام والسماسرة ممن يزعمون استقدام خادمات إثيوبيات قبل شهر رمضان.

وكانت إعلانات بالجملة عن استقدام الإثيوبيات، قد انتشرت في الأيام القليلة الماضية، تلاعبت بمشاعر الأسر خصوصاً المحتاجة للخادمات قبل رمضان.


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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 12976 ] نشر منذ 35 دقيقة

عسا دوم يتعثر اذا فيهن شر😊😂امنعونا منهم لايعيدون باالشعب بدري😂😂

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