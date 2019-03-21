بالفيديو.. مشاجرة بالأيدي بين نجم المنتخب الألماني ولاعب صربيا

نواف السالم(صدى):

أصيب ” ليروي ساني ” نجم المنتخب الألماني إصابة قوية خلال مباراة منتخب بلاده أمام صربيا، أمس الأربعاء، ضمن استعداداتهما لتصفيات يورو 2020.

وعقب الإصابة التي تعرض لها ساني وقعت مشاجرة بينه وبين ميلان بافلوف لاعب المنتخب الصربي، وصلت إلى اشتباك بالأيدي بين الطرفين.

وتدخل حكم المباراة لإيقاف الشجار وقام بطرد اللاعب الصربي ميلان بافلوف الذي تدخل بعنف على ساني.

ونجا المنتخب الألماني من الهزيمة، في عقر داره، أمام نظيره الصربي 1-1، في المباراة الدولية الودية.