بالفيديو.. تعليق أيمن الرفاعي على مهاجمة قرارات لجنة الانضباط

ماجد محمد(صدى):

علق أيمن الرفاعي رئيس لجنة الانضباط باتحاد كرة القدم السعودية، على الهجوم الذي تتعرض له اللجنة بشأن بعض القرارات المتخذة.

وقال الرفاعي خلال برنامج ” الديوانية ” : ” نعاني من الهجوم على اللجنة أن لدى اللجنة تباين وتأخر في اصدار القرارات، ولا نرسل حيثيات القرار إلى بعد طلب النادي، والنادي الراغب في الحصول على القرار يتواصل مع اللجنة والرد خلال 5 أيام ” .

وأوضح أن هناك بعض الأندية اقترحت لائحة تفسيرية للعقوبات، قائلا: ” جميع الاقتراحات تؤخذ بعين الاعتبار والأنسب للكرة السعودية سيقرر ” .