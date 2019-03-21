خمسينية تحقن نفسها بـ ” كوكتيل فواكه ” لتعزيز صحتها!
لاعتقاد غريب، أقدمت سيدة صينية على حقن نفسها بـ ” كوكتيل فواكه ” في الوريد، وذلك اعتقادًا منها أن ذلك مفيد للصحة.
وكادت الحقنة أن توصل السيدة الخمسينية إلى الموت المحقق، حيث سببت الحقنة لها أضرارًا في الكبد والكلى والقلب والرئتين.
وقضت السيدة 5 أيام بالمستشفى ،وأوضح الأطباء أنه كان في دمها أكثر من 20 نوعًا من الفواكه، حيث بدأت تشعر بحكة شديدة كما ارتفعت حرارتها بشكل كبير.
kkkk[ عدد التعليقات: 203 ] نشر منذ 37 دقيقة
هههههههههه
kkkk[ عدد التعليقات: 203 ] نشر منذ 36 دقيقة
هههههههههه
جنو بيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 12972 ] نشر منذ 35 دقيقة
ياقلبي عليش💔☺الله يشفيش ولا يحوجش لها الآبره😂اللي مادرينا مين اللي وصفش بها😈😊😂