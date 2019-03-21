خمسينية تحقن نفسها بـ ” كوكتيل فواكه ” لتعزيز صحتها!

بكين(صدى):

لاعتقاد غريب، أقدمت سيدة صينية على حقن نفسها بـ ” كوكتيل فواكه ” في الوريد، وذلك اعتقادًا منها أن ذلك مفيد للصحة.

وكادت الحقنة أن توصل السيدة الخمسينية إلى الموت المحقق، حيث سببت الحقنة لها أضرارًا في الكبد والكلى والقلب والرئتين.

وقضت السيدة 5 أيام بالمستشفى ،وأوضح الأطباء أنه كان في دمها أكثر من 20 نوعًا من الفواكه، حيث بدأت تشعر بحكة شديدة كما ارتفعت حرارتها بشكل كبير.