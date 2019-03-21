بالفيديو.. خالد البلطان: الهلال والنصر هما المستفيدين من التحكيم هذا الموسم
أكد خالد البلطان، رئيس نادي الشباب، أنه اعتمد نموذج الصوت الحر والاستقلالية والعزة في النادي، رغم الظروف وقلة الجماهير ومحاربة وسائل الإعلام.
وأشار خلال لقائه في برنامج ” كورة ” المذاع على روتانا خليجية، أن ” السنة القادمة لنا موعد مع فرح شبابي وتباشير لجمهور الشباب بلا شك ” .
وأضاف أنه مع قدوم الإدارة الجديدة لنادي الهلال انتهى موضوع نواف العابد مع الشباب، مضيفًأ : ” لم نفكر بالسهلاوي وفكرنا بالعابد لكن رغبة الإدارة الهلالية عثرت إتمام الصفقة ” .
وأكد أن الأخطاء التحكيمية تتجه من صالح الهلال والنصر، وهم الناديين المستفيدين من التحكيم هذا الموسم.
#خالد_البلطان_في_كورة_روتانا
اعتمدت نموذج الصوت الحر والاستقلالية والعزة في #نادي_الشباب، والسنة القادمة لنا موعد مع فرح شبابي وتباشير لجمهور #الشباب بلا شك. pic.twitter.com/B1ImK0151U
— روتانا خليجية (@Khalejiatv) March 20, 2019
kkkk[ عدد التعليقات: 201 ] نشر منذ 1 ساعة
صح
جنو بيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 12971 ] نشر منذ 56 دقيقة
اول مره تقول الحق بس عسى ماحلمت بآهلينا😊اتفق معك👍الشباب والله مظلوم اعلامياومايستاهل التجاهل مهما تغيره ظروفه يظل كبير وياما ابرز نجوم للآخضر يرفعون الراس لكن عندكم مشكله ازليه ماتحافظون على نجوم الفريق
ابومشاري[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 52 دقيقة
والشاهدان الشباب تعادل مع الهلال بكره من خارج الملعب