بالفيديو.. خالد البلطان: الهلال والنصر هما المستفيدين من التحكيم هذا الموسم

ماجد محمد(صدى):

أكد خالد البلطان، رئيس نادي الشباب، أنه اعتمد نموذج الصوت الحر والاستقلالية والعزة في النادي، رغم الظروف وقلة الجماهير ومحاربة وسائل الإعلام.

وأشار خلال لقائه في برنامج ” كورة ” المذاع على روتانا خليجية، أن ” السنة القادمة لنا موعد مع فرح شبابي وتباشير لجمهور الشباب بلا شك ” .

وأضاف أنه مع قدوم الإدارة الجديدة لنادي الهلال انتهى موضوع نواف العابد مع الشباب، مضيفًأ : ” لم نفكر بالسهلاوي وفكرنا بالعابد لكن رغبة الإدارة الهلالية عثرت إتمام الصفقة ” .

وأكد أن الأخطاء التحكيمية تتجه من صالح الهلال والنصر، وهم الناديين المستفيدين من التحكيم هذا الموسم.