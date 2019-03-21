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بالفيديو.. خالد البلطان: الهلال والنصر هما المستفيدين من التحكيم هذا الموسم

بالفيديو.. خالد البلطان: الهلال والنصر هما المستفيدين من التحكيم هذا الموسم
ماجد محمد(صدى):

أكد خالد البلطان، رئيس نادي الشباب، أنه اعتمد نموذج الصوت الحر والاستقلالية والعزة في النادي، رغم الظروف وقلة الجماهير ومحاربة وسائل الإعلام.

وأشار خلال لقائه في برنامج ” كورة ” المذاع على روتانا خليجية، أن ” السنة القادمة لنا موعد مع فرح شبابي وتباشير لجمهور الشباب بلا شك ” .

وأضاف أنه مع قدوم الإدارة الجديدة لنادي الهلال انتهى موضوع نواف العابد مع الشباب، مضيفًأ : ” لم نفكر بالسهلاوي وفكرنا بالعابد لكن رغبة الإدارة الهلالية عثرت إتمام الصفقة ” .
وأكد أن الأخطاء التحكيمية تتجه من صالح الهلال والنصر، وهم الناديين المستفيدين من التحكيم هذا الموسم.


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3 تعليقات

[ عدد التعليقات: 201 ] نشر منذ 1 ساعة

صح

[ عدد التعليقات: 12971 ] نشر منذ 56 دقيقة

اول مره تقول الحق بس عسى ماحلمت بآهلينا😊اتفق معك👍الشباب والله مظلوم اعلامياومايستاهل التجاهل مهما تغيره ظروفه يظل كبير وياما ابرز نجوم للآخضر يرفعون الراس لكن عندكم مشكله ازليه ماتحافظون على نجوم الفريق

[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 52 دقيقة

والشاهدان الشباب تعادل مع الهلال بكره من خارج الملعب

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