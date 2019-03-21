بالفيديو.. إصابة أب وطفلته إثر انفجار لغم حوثي في الحديدة

فهمي محمد(صدى):

أصيب أب وطفلته، الأربعاء، إثر انفجار لغم أرضي زرعته ميليشيا الحوثي الإيرانية، في فناء منزلهم بمدينة الحديدة غربي اليمن، أثناء ما كانت الأسرة تتناول وجبة الإفطار.

وأدى انفجار اللغم إلى بتر ساق عثمان محمد جرادي (60 عاماً)، فيما أصيبت طفلته زكية، البالغة من العمر سنتين، بجروح بليغة في ساقها اليسرى، وفقًا لقناة العربية

وقال التحالف اليمني لرصد انتهاكات حقوق الإنسان، أن ميليشيا الحوثي قامت بزراعة مليون لغم أرضي ومائي تسببت في قتل أكثر من 900 شخص وجرج ما يقارب 10 آلاف آخرين بينهم نساء وأطفال وخاصة في محافظتي تعز والحديدة وعلى امتداد سواحل البحر الأحمر حيث يقطن هناك أكثر الفئات التي تعاني من الفقر والعوز.