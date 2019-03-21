” الوطنية للحج والعمرة ” تلغي شرط الضمان من الوكيل الخارجي لخدمات المعتمرين

نايف السالم(صدى):

أعلن محمد بن بادي، المدير التنفيذي للجنة الوطنية للحج والعمرة، عن الموافقة على إلغاء شرط الضمان من الوكيل الخارجي لخدمات المعتمرين، وأنه تم الاكتفاء بالتمديد حتى نهاية الموسم الحالي.

وأوضح محمد أن بلاغات الهروب ستقبل خلال 24 ساعة دون شرط إحضار صورة من جواز سفر المعتمر المتخلف.

وجاء ذلك خلال انطلاق اجتماع اللجنة الخماسية المشتركة مع وزير الحج الدكتور محمد صالح بنتن، التي شكلت مؤخراً لبحث معوقات القطاع.

وطالب بن بادي القطاعات المعنية بالحج والعمرة كافة بالتجاوب مع متطلبات المرحلة القادمة، بما يتوافق مع الأنظمة في تحقيق رؤية 2030.

ونوه بأن الوزارة قد شكلت لجنة على مستوى رفيع مع أعضاء من اللجنة الوطنية؛ للنهوض بأعمال الشركات، وضمان استمراريتها في العمل.

كما طالب المدير التنفيذي للجنة الوطنية للحج والعمرة القطاع بالتجاوب الفاعل مع الأنظمة والتعليمات كافة التي تحقق تطلعات ولاة الأمر؛ لتحقيق أعلى معايير الجودة في خدمة المعتمرين والزوّار.