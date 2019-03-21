برشلونة يفاوض آينتراخت فرانكفورت الألماني لضم يوفيتش

نواف السالم(صدى):

تدرس إدارة نادي برشلونة الإسباني، تقديم عرض رسمي إلى آينتراخت فرانكفورت الألماني، لضم المهاجم الصربي لوكا يوفيتش بشكل رسمي.

وتشير التقارير إلى أن النادي الكتالوني، سيحاول حسم الصفقة مقابل 50 مليون يورو، مع وجود بند في عقد اللاعب يسمح لآينتراخت بشرائه من بنفيكا ناديه الأصلي مقابل 8 مليون يورو ومن ثم إعادة بيعه من جديد.

فيما ستطلب إدارة النادي الألماني مبلغ قريب من 60 مليون يورو للتخلي عن يوفيتش، إلا أن برشلونة سيواصل الضغط من أجل شرائه بالعرض الذي سيقدمه خلال يومين.