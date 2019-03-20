بالفيديو.. ” الخثلان ” يوضح حكم انتقال المحدة من منزلها إلى آخر لها

علي القحطاني(صدى):

أوضح الشيخ سعد الخثلان، حكم انتقال المحدة من منزلها إلى منزل آخر لها.

وقال الشيخ سعد، خلال استضافته في برنامج ” يستفتونك ” الذي يذاع على قناة الرسالة، إنه ليس لها التنقل بين البيتين بدون حاجة، ولكن إذا كان لحاجة فلا بأس.

وأضاف ” الخثلان ” أن المرأة المحدة الأصل أن تبقى في بيت زوجها، ومطلوب منها خمسة أمور: (المكوث في بيت الزوج فلا تخرج منه إلا لحاجة- اجتناب الزينة في البدن- اجتناب الزينة في اللباس- اجتناب ارتداء الحلي- اجتناب الطيب.)