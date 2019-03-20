” كليات الفارابي ” توضح موقفها بشأن حفل التخرج: نقدر مطالب أبنائنا

عادل الحربي(صدى):

أوضحت كليات الفارابي بالرياض، موقفها بشأن حفل التخرج، بالسماح لأولياء أمورهم بحضور حفل تخرجهم، موضحة أنها تقدر كل مطالب طلابها التي يجب أن تكون متوافقة مع نظام جامعة الملك سعود التي تشرف بشكلٍ مباشر على نظام الدراسة فيها.

وقالت الفارابي في بيانٍ لها الأربعاء نشرته على موقعها الرسمي: ” نقدر جلياً مطالب أبنائنا الطلاب إلا أن ذلك يجب أن تكون متوافقة مع أنظمة جامعة الملك سعود التي تشرف على كليات الفارابي الأهلية في الرياض؛ بالإشراف الأكاديمي من الجامعة.

وأضافت: تؤكد سعيها للاستفادة من خبرات الجامعة وأعرافها والأسلوب الإجرائي الذي تتبعه، ومن ذلك حفلات التخرج للخريجين ” مقدمة التهاني والتبريكات لطلابها الخريجين هذا العام.