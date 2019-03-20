نشطاء: هذه قيادتنا التي نباهي بها.. نتعلم منهم الوفاء ومكارم الأخلاق

نايف السالم(صدى):

في لمحة وفاء ومحبة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله-، وجَّه باعتماد تسمية الملك عبدالله للكلية القيادة والأركان التابعة للحرس الوطني، تكريمًا له – رحمه الله-.

وأشاد النشطاء والمواطنون، بما قام به الملك سلمان بن عبدالعزيز، إذ قال عبدالله البندر : ” هذه قيادتنا التي نباهي بها وفي كل مرة نتعلم منها الوفاء ومكارم الأخلاق ” .

فيما علَّق الكاتب والمحام عبدالرحمن اللاحم : ” هذه أخلاق الملوك، هذه السجايا التي لا يفهمها الصغار، هذه قيم العرش من أجل ذلك كله استحق أن يكون زعيماً للعالم الإسلامي بفعله و قيمه واخلاقه ” .

وأضاف : ” في هذا العالم؛ هناك ابن ينقلب على ابيه ويشرّده في أصقاع الأرض ، وهناك أخ يغدر بأخيه من أجل العرش والمُلك ؛ أما هنا فالمُلك متسلسل بقيمه و أعرافه منذ عهد المؤسس طيب الله ثراه ” .

وقال أحد المواطنين : ” إطلاق اسم الملك عبدالله رحمه الله على كلية القيادة والأركان هو تأكيد على الوفاء والشكر والعرفان لكل ما قدمه الملك عبدالله رحمه الله عندما كان يترأس الحرس الوطني وعندما كان ملكا لهذه البلاد ” .

وتابع : ” ليس بالغريب على أبناء المؤسس الملك عبدالعزيز رحمه الله تعالى هذه المواقف، الاخوية الجميلة والرائعة التي تجسد معنى، المحبه والترابط والوفاء بين الاخوة، تذكرت أيضا بالأمس القريب مشهد آخر للملك سلمان حفظه الله للملك فيصل ” .