العثور عى جثة زوجة فنان مصري مكبلة

القاهرة(صدى):

عثر أهالي قرية بمحافظة المنوفية المصرية، على جثة زوجة الشاعر الراحل الشهير محمد عفيفي مطر داخل منزلها مكبلة مع إصابات في الرأس.

ونقلت الجهات المعنية، الجثة إلى المستشفى حيث قام الطبيب الشرعي بمعاينتها، إذ تم الاشتباه في قتلها بدافع السرقة.

وفتحت الجهات الأمنية، تحقيقًا للوقوف على أسباب وملابسات الحادث، فيما تم تشييع الجثمان بحضور عدد كبير جداً من أهالي قريتها.

ويذكر أن الشاعر توفي في 28 يونيو 2018 عن 75 عاماً بعد معاناة مع مرض تليف الكبد، وقد اشتهر بكونه أحد كبار المثقفين في مصر والعالم العربي.