” رئاسة الحرمين ” : معلومات المقاطع المتداولة حول بعض المواقع بالمسجد الشريف غير صحيحة

نايف السالم(صدى):

تدعو لتحري الدقة عند تقديم معلومات عن المسجد النبوي الشريف

أوضحت وكالة ” رئاسة الحرمين ” لشؤون المسجد النبوي الشريف، اليوم الأربعاء، أن بعض مقاطع الفيديو المتداولة والمشتملة على معلومات حول بعض المواقع في المسجد الشريف، غير دقيقة ولا تستند إلى مصادر موثوقة.

ودعت الوكالة إلى تحري الصدق والصحة عند طرح معلومات تتصل بالمسجد النبوي الشريف، وإلى التواصل مع الإدارة العامة للعلاقات والإعلام والاتصال لتزويد الراغبين بالمعلومات الدقيقة والموثوقة والمعتمدة.