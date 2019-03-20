والدة نجم باريس سان جيرمان تنتقد تعاملها غير الإنساني مع نجلها: كأنه سجين

ماجد محمد(صدى):

انتقدت فيرونيك رابيو والدة اللاعب الفرنسي، أدريين رابيو، لاعب نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، إدارة النادي الباريسي بسبب تعاملها غير الإنساني مع نجلها، قائلة: لا أريد البكاء ولكن أدريين ليس بخير، ويمكنني تأكيد أنه يشعر بأن الأمور لا تسير بشكل جيد في باريس سان جيرمان.

وتابعت: ابني يشعر كأنه سجين أو رهينة، نحن أناس متواضعون ولكن أوضاعه سيئة للغاية مع باريس سان جيرمان.

ورفض رابيو في يناير الماضي تجديد عقده مع نادي باريس سان جيرمان ليقرر النادي تجميد اللاعب ومنعه من ممارسة كرة القدم حتى نهاية الموسم، ويعاني بسبب عدم اللعب بصورة أساسية مع النادي الباريسي منذ قرار تجميده لرفضه تجديد العقد مع النادي الفرنسي.

كما أن العديد من الأندية الأوروبية تهتم بالتعاقد مع رابيو في صيف 2019 مثل توتنهام هوتسبير وليفربول الإنجليزيين وفريق ريال مدريد الإسباني وبرشلونة الإسباني ويوفنتوس الإيطالي.