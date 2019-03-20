مصرف الراجحي يعلن عن وظائف شاغرة

فاطمة المالكي(صدى):

كشف مصرف الراجحي، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، للعمل بفروع المصرف في مدينة الرياض.

وأوضحت أن الوظائف هي: محلل إدارة القوى العاملة، مراقب الوثائق، مشرف أول عمليات المنازعات والمطالبات، على أن يكون المتقدم حاملًا لدرجة البكالوريوس ودرجة الماجستير في التخصصات المطلوبة.

وأشارت إلى أن التقديم متاح عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 20 مارس 2019م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 19 مايو 2019م، من خلال الرابط هنـــا .