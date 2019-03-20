بالصور.. الأخضر يختتم تدريباته استعدادًا لمواجهة شقيقه الإماراتي وديًا

ماجد محمد(صدى):

اختتم المنتخب الوطني الأول مساء اليوم الأربعاء تحضيراته، لمواجهة منتخب الإمارات وديًا غدًا الخميس على استاد آل نهيان بالعاصمة الإماراتية أبوظبي.

وبدأت الحصة التدريبية التي شهدت مشاركة المهاجم حسن شراحيلي بعد انتهاء مشاركته مع ناديه، بتمارين الإحماء، تلاها تمرين خاص للتمرير والاستحواذ على الكرة، قبل أن يقسم المدير الفني يوسف عنبر اللاعبين إلى مجموعتين ليجري مناورة على منتصف الملعب.

وكانت بعثة المنتخب قد وصلت أبوظبي ظهر اليوم، لاستكمال برنامج الإعداد المتزامن مع أيام ” فيفا ” لشهر مارس، إذ يمتد المعسكر حتى السادس والعشرين من الشهر الجاري.